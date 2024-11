“Cani avvelenati al Parco Virgiliano”, uno ricoverato all’ospedale veterinario: scattano i controlli

Allarme cani avvelenati al parco Virgiliano. Il tam tam corre sui social, scatenando la paura tra i "pet mate", i "proprietari" degli amici a quattro zampe, che frequentano il polmone verde di Posillipo. Un avviso a stare in allerta è stato pubblicato sulla pagina social del gruppo "SOS amici aiutiamoci tra noi". Ma cosa è accaduto in realtà? Fanpage.it ha approfondito la vicenda. Un cane, effettivamente, è stato ricoverato d'urgenza nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre 2024, presso la Clinica Veterinaria Manzoni dopo aver fatto una passeggiata al parco Virgiliano con il suo "padrone".

L'animale sarebbe rimasto avvelenato, secondo il personale sanitario, dopo aver mangiato del veleno per topi. Il personale veterinario che ha assistito lo sfortunato cagnolino, infatti, ha trovato tracce della polvere azzurra topicida. Non risultano, al momento, altri casi di avvelenamento di cani nella clinica.

La vicenda è stata oggetto di una segnalazione alla consigliera regionale Roberta Gaeta, che a Fanpage.it spiega: "Abbiamo contattato la Clinica veterinaria Manzoni ed abbiamo accertato che si è trattato di un avvelenamento da veleno per topi di cui è rimasto vittima un cane".

"C'è da precisare – aggiunge la consigliera – che, seppure ci fosse una infestazione di ratti nel parco, la pratica di adoperare il veleno per topi è illegale. Per la derattizzazione vengono utilizzate delle apposite trappole, che non mettono a rischio la salute degli animali domestici. Questa è una cosa che purtroppo non tutti sanno, compresi i commercianti. Il veleno per topi è pericoloso e non va assolutamente utilizzato in luoghi pubblici. I veterinari ci hanno anche spiegato che è quasi impossibile che un cane possa morire per un avvelenamento da veleno per topi in un così breve lasso di tempo, voce pure circolata, perché l'emorragia interna inizia a verificarsi dopo 3-4 giorni".