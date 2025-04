Trovato in fin di vita, 15enne in una pozza di sangue a Capaccio Paestum, si indaga sulle cause

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzo di 15 anni è in gravi condizioni all'ospedale di Salerno: secondo quanto appreso finora, il 15enne è stato rinvenuto in strada, in una pozza di sangue a Capaccio Paestum. Ma non è chiaro cosa sia accaduto, se sia stato cioè vittima di un'aggressione o altro. Le condizioni sono ritenute gravi: si trova infatti ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia di Agropoli. Il ragazzo sarebbe stato trovato da un passante intorno alle 23, che avrebbe chiamato subito i soccorsi.