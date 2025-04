video suggerito

Janan Suliman, farmacista morta sul Faito: il viaggio in Italia con i risparmi. Il fratello ancora grave Resta ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mare Thabet Suliman, l’unico sopravvissuto dell’incidente del Faito e fratello di una delle vittime. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

173 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thabet e Janan Suliman, i due fratelli coinvolti nell'incidente della Funivia del Faito

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Incidente Funivia del Monte Faito ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era originaria della cittadina di Mashhad, nella Bassa Galilea, Janan Suliman, ragazza araba di 25 anni con cittadinanza israeliana, tra le 4 vittime dell'incidente della Funivia del Faito, avvenuto giovedì 17 aprile scorso. La giovane, farmacista di professione, secondo le prime informazioni, con i primi risparmi messi da parte si era regalata un viaggio in Italia e stava visitando con il fratello Thabet, studente di ingegneria di 23 anni, la Costiera Sorrentina, dopo essere stati anche a Roma, Napoli e Pompei. Purtroppo, i due fratelli sono rimasti coinvolti nel terribile incidente avvenuto giovedì scorso, attorno alle ore 15,00, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, la cabina di monte della Funivia è precipitata al suolo. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata che ha sequestrato l'impianto a fune, gestito da Eav.

Il sopravvissuto ancora grave all'Ospedale del Mare

Il fratello Thabet è attualmente ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli, in rianimazione ed in prognosi riservata. Il ragazzo è stato operato ieri agli arti inferiori. L'intervento è riuscito. Secondo l'ultimo bollettino medico diffuso dall'Asl Napoli 1 Centro, alle ore 9,25 di oggi, sabato 19 aprile, il giovane “resta – anche nelle ore post intervento di chirurgia ortopedica – stabile nella sua gravità. Questa mattina è prevista una rivalutazione clinico-strumentale ed in mancanza di controindicazioni l’equipe medica valuterà la temporanea sospensione della sedazione per procedere alla valutazione dell’obiettività neurologica. Resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio; attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda. Permangono le condizioni critiche e la prognosi resta riservata”. Oggi è previsto l'arrivo a Napoli anche dei familiari.

Le altre vittime dell'incidente sono la coppia britannica Graeme Derek Winn, 64 anni, e Elaine Margaret Winn, 58 anni, originari di Romford, una città vicino Londra, molto amanti dei viaggi, e il manovratore dell'Eav, Carmine Parlato, 59 anni, originario di Vico Equense. Il fratello è l'autista personale del presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio.

A Castellammare via Crucis per le vittime

L'arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano, ha deposto un fascio di fiori dinanzi alla stazione della Funivia nella città delle terme nel corso della Via Crucis diocesana che si è tenuta nella serata di ieri. Alfano e il sindaco Luigi Vicinanza, insieme, pochi minuti prima di iniziare il cammino, si sono recati dinanzi la stazione ferroviaria della Circumvesuviana, punto di partenza della funivia verso il Monte.