Cani antidroga allo stadio Maradona durante i concerti di Vasco: sequestrati cocaina, MDMA, hashish e marijuana La Guardia di Finanza, con l'ausilio delle unità cinofile, ha pattugliato lo stadio Maradona e le zone limitrofe durante i due concerti di Vasco Rossi, sequestrando numerose sostanze stupefacenti.

A cura di Valerio Papadia

Una operazione mirata, quella della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, in occasione dei due concerti di Vasco Rossi che si sono tenuti allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta nelle serate del 16 e del 17 giugno. In particolare, i militari del Gruppo Pronto Impiego Napoli, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno pattugliato l'impianto sportivo e le zone circostanzi per contrastare il traffico e l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Il lavoro dei cani antidroga ha dato i suoi frutti, dal momento che gli uomini delle Fiamme hanno sequestrato cocaina, MDMA, hashish e marijuana; 23 persone sono state segnalate alla Prefettura di Napoli per uso personale.

Sequestrati articoli contraffatti del merchandising di Vasco Rossi

In occasione dei servizi predisposti allo stadio Maradona in occasione dei concerti del famosissimo cantautore di Zocca, gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato anche 235 articoli contraffatti recanti il logo "Vasco Rossi": si tratta di cappellini, magliette e fascette che violavano il merchandising ufficiale dell'artista. Per questo, 5 soggetti sono stati denunciati a piede libero per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.