Campi Flegrei, in un anno 6mila scosse. Ad agosto il picco, a dicembre il numero più basso Agosto 2023 è il mese in cui sono state registrate più scosse di terremoto: 1.108. Nell'ultimo bimestre il numero di eventi sismici è drasticamente diminuito.

In tutto il 2023 nella zona dei Campi Flegrei sono state registrate oltre 6mila scosse di terremoto, con una media di 505,41 al mese e con una netta diminuzione nell'ultimo bimestre. I numeri sono ricavati dai bollettini mensili INGV, che riportano i numeri delle scosse, la magnitudo e gli aggiornamenti sulla geochimica del territorio; in base agli ultimi dati, contenuti nel bollettino settimanale emesso il 2 gennaio 2024 (25 dicembre – 31 dicembre 2023), nel periodo esaminato non sono state registrate significative deformazioni del suolo.

In un anno 6.065 terremoti

I dati evidenziano un picco nei mesi di agosto e settembre, dove il numero delle scosse registrate (rispettivamente 1.118 e 1.106) sono il doppio della media calcolata sull'anno (505,416 al mese); in totale le scosse registrate sono 6.605, tutte localizzate nell'area dei Campi Flegrei. Il periodo con il minore numero di eventi sismici, invece, corrisponde alla fine dell'anno: 159 scosse registrate a novembre e 76 a dicembre. In tutti i casi gli eventi esaminati sono collocabili nel fenomeno del bradisismo e non hanno portato a danni consistenti sul territorio né a ferimenti. Di seguito, i dati relativi ai mesi:

Gennaio: 217

Febbraio: 278

Marzo: 612

Aprile: 675

Maggio: 661

Giugno: 404

Luglio: 206

Agosto: 1118

Settembre: 1106

Ottobre: 553

Novembre: 159

Dicembre: 76

La scossa più forte a settembre: magnitudo 4.2

Il terremoto di maggiore intensità è stato registrato alle 3.35 del 27 settembre ed è stato il più forte degli ultimi 40 anni: magnitudo 4.2, localizzato a una profondità di 3 km, è stato nettamente avvertito dalla popolazione tra la periferia occidentale di Napoli e l'immediata provincia, come Pozzuoli, ma numerose segnalazioni sono arrivate anche dai comuni limitrofi e dai quartieri più centrali.

Pochi giorni dopo era stata registrata un'altra scossa di grande intensità: la terra aveva tremato alle 22.08 del 2 ottobre 2023, magnitudo calcolata 4.0 e profondità stimata 2.6 km; quel mese ha fatto registrare 553 scosse, esattamente la metà rispetto al precedente.