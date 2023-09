Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: magnitudo 4.2. Avvertita in molti quartieri di Napoli Alle 3.35 della notte del 27 settembre 2023 un forte terremoto è stato avvertito in molte zone di Napoli. La magnitudo è 4.2, la scossa nei Campi Flegrei. La protezione civile: “Nessun danno”

A cura di Redazione Napoli

Il sismografo dei campi flegrei mostra la scossa di stanotte

Una forte scossa di terremoto (magnitudo 4.2 a 3km di profondità) è stata avvertita a Napoli, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma, si tratta del più forte degli ultimi decenni nella zona, ha svegliato in piena notte migliaia di persone ed è stato registrato dai sismografi alle ore 3.35 del 27 settembre 2023. La scossa è stata avvertita in diverse zone della città e in alcuni Comuni limitrofi. Molte persone hanno lasciato momentaneamente le loro case e sono scese in strada per la paura.

Fortunatamente non è stato registrato alcun danno. A riferirlo, con un post alle ore 4.35 su Facebook, è la Protezione civile, che scrive: "Terremoto Campi Flegrei: dalle prime ore di ieri registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano danni segnalati".

Sulla piattaforma GOSSIP dell'Osservatorio vesuviano la magnitudo riportata è pari a 4.2. La scossa è avvenuta a una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nella zona collinare di Napoli: dal Vomero a Posillipo. Dopo la scossa delle ore 3.35 ce ne sono state oltre dieci – di minore entità – e in molti casi nemmeno avvertite dai cittadini.

Moltissime le persone che sui social raccontano come siano state svegliate nel cuore della notte dal terremoto: "Botta forte in questo momento, sentita a Fuorigrotta, stanno suonando tutti gli allarmi delle auto"; "Questa volta è stata una botta forte"; "Qui a Fuorigrotta tutto bene. Solo enorme spavento";"Scossa sentita fortissima ad Arco Felice"; "Scossa di terremoto fortissima! Tutti svegli ! Più forte di una bomba!".

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in una nota parla della chiusura delle scuole per effettuare controlli: "Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro".

Su Facebook ha scritto anche il sindadco di Bacoli, Josi della Ragione, con un lungo post notturno:

È stata forte. Ed è durata diversi secondi. Ore 3:35. Ci siamo svegliati in tantissimi dal sonno. Magnitudo 4.2. La più forte di questo lungo sciame sismico che sta riguardando i Campi Flegrei. È durata diversi secondi. Scossa localizzata a Napoli, Dazio. Con profondità di 2.9 km. Sono i dati appena arrivati. A seguire, sono state registrate altre scosse di magnitudo inferiore. È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo danni a cose e persone. In più, ho già contattato le istituzioni scientifiche, che riconducono usati fenomeno allo sciame sismico in corso. È iniziato ieri mattina. E durerà ancora. Lavoriamo per voi, con voi, giorno e notte. Resterò sempre qui ad informarvi, aggiornarvi. Altra notizia importantissima. Le scuole sono costantemente monitorate. Così come tutte le strutture che ci vengono segnalate. A breve, vi comunicherò ulteriore strumenti di comunicazione che mi e ci permetteranno di essere ancora più capillari e repentini. Esorto la comunità a non cadere nel panico. Può essere solo dannoso. Per tutti. Chiunque abbia danni, o senta la necessità di chiedere supporto, anche con sopralluoghi tecnici, può contattare sempre il nostro servizio reperibilità: 0815231736. Attivo h.24. Segnate anche il mio numero personale, per qualsiasi evenienza: 3398766104. Siete stati molti a scrivermi su whatsapp, dopo la scossa di poco fa. Rispondo a tutti. Vi esorto a leggere il Piano di Protezione Civile e di Emergenza che sempre pubblico tra i commenti ai post sugli aggiornamenti circa il bradisismo. Viviamo su una caldera vulcanica, da sempre. Dobbiamo imparare a convivere con questa fase. Calma. Vivo anche io qui. Sento la responsabilità di essere il vostro sindaco, e del momento storico. Non vi lascerò mai soli. Statene certi. Insieme, supereremo anche questa. Non è semplice. Me ne rendo conto. Abbiate fiducia nelle istituzioni che lavorano h.24 per questa terra così complessa. Così bella. Siamo al vostro fianco.

Nel pomeriggio del 26 settembre è stato diffuso dall'INGV l'ultimo bollettino in ordine cronologico del monitoraggio effettuato nella zona dei Campi Flegrei: nel documento si legge che il bradisismo ai Campi Flegrei sta registrando un “possibile aumento velocità di sollevamento negli ultimi giorni”.

Nella mappe che seguono, fornite direttamente dall'Osservatorio Vesuviano e dall'Ingv, si può vedere dove è stato localizzato il sisma di questa notte: si tratta dell'ennesima scossa nella zona dei Campi Flegrei. L'epicentro, stando ai dati forniti dei sismografi, è stato individuato in prossimità del quartiere di Bagnoli, precisamente tra via Napoli e via di Pozzuoli.

Solo ieri sono state registrate due forti scosse nella zona: la prima di magnitudo 3.2 alle ore 9.10 con molti studenti che hanno lasciato per paura i plessi scolastici della zona; la seconda avvertita nitidamente intorno le ore 16.