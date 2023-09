Terremoto a Napoli, circolazione dei treni sospesa per verifiche tecniche: forti ritardi su tutta la linea Treni sospesi a Napoli dalle 4.30 di questa mattina a causa di verifiche tecniche in seguito ad un evento sismico. Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

A cura di Beatrice Tominic

Il tabellone con i treni in ritardo questa mattina.

Circolazione ferroviaria sospesa a Napoli oggi, mercoledì 27 settembre, a partire dalle 4.30: a causa di un evento sismico, i trani sono stati sospesi per verifiche tecniche.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi oltre i 60 minuti.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati su un percorso alternativo.

Circolazione sospesa a Napoli: tutti i treni coinvolti

Dopo la forte scossa di terremoto registrata questa notte, sono in corso verifiche tecniche sul nodo ferroviario di Napoli. Per permettere i necessari accertamenti su convogli, binari e stazione, la circolazione è sospesa: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi anche superiori a 60 minuti.

I treni Alta Velocità con ritardi maggiori a 60 minuti

In particolare, come riporta il sito di Notizie Infomobilità di Trenitalia, sono sei i treni Alta Velocità con ritardi maggiori di 60 minuti, con modifiche al percorso o nuove stazioni di partenza:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24): il treno oggi parte da Roma Termini;

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20): il treno oggi parte da Roma Termini;

• FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00): il treno oggi non ferma a Napoli Centrale;

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10): il treno oggi ferma a Napoli Afragola anziché a Napoli Centrale;

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52): il treno oggi è cancellato;

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale e da Napoli Afragola possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I Treni Intercity direttamente con ritardi superiori a 60 minuti

Non solo Alta Velocità: come anticipato, anche i treni Intercity registrano forti ritardi. Per permettere gli spostamenti di viaggiatori e viaggiatrici, in particolare, è stato modificato il percorso di:

• IC 582 Salerno (6:01) – Roma Termini (8:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

• IC 510 Salerno (6:38) – Torino P.Nuova (17:47): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

Anche in questo caso i passeggeri diretti a e in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

