Ripresa la circolazione dei treni tra Benevento e Foggia dopo la frana del 12 marzo

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La circolazione dei treni lungo la tratta tra Benevento e Foggia, interrotta lo scorso 12 marzo a causa di una frana, è stata riaperta quest'oggi, a distanza di poco meno di un mese. Lo ha fatto sapere Trenitalia: dopo la frana nella tratta tra Ariano Irpino e Montecalvo, che aveva portato all'interruzione della linea, buone notizie per chi dovrà percorrere le tratte che da Roma a Lecce passano appunto per Benevento e Foggia. Si tratta per lo più di Frecce ed Intercity.

I treni ripartiti quest'oggi

Tutti i treni hanno ripreso a circolare già da oggi, con eccezione del Frecciargento 8348 Bari-Roma delle 6.10, che sarà riattivato da domani (martedì 9 aprile): solo per oggi, ci sarà un bus sostitutivo da Bari, Barletta e Foggia, con treno da Benevento. Ripartono oggi anche gli Intercity, con la sola eccezione del 716 con partenza da Bari alle 7.05 e che sarà riattivato da domani 9 aprile: per oggi sarà garantito con bus intera tratta. Da venerdì 12 aprile verranno, infine, verranno ripristinati anche l'Intercity Giorno 705 Roma–Taranto e l'Intercity Notte 789 Roma–Lecce.

Rfi: "Tempi anticipati rispetto al 14 aprile"

"Sin dalle prime ore dell’emergenza i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana si sono attivati per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria", fa sapere in una nota RFI, che parla di "uno sforzo organizzativo rilevante che ha visto il coinvolgimento di oltre 70 operai con mezzi d’opera specializzati e che ha permesso la riapertura in anticipo rispetto alla prima previsione del 14 aprile", conclude ancora la nota diffusa da Rete Ferroviaria Italiana.