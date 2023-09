Treni cancellati e in ritardo a Roma e nel Lazio per verifiche tecniche dopo il terremoto a Napoli Dopo la scossa di terremoto ai Campi Flegrei questa notte, sono in corso verifiche tecniche nello snodo ferroviario di Napoli. Ripercussioni anche nel Lazio, con treni in ritardo e corse soppresse.

A cura di Beatrice Tominic

Il tabellone con ritardi e sospensioni a Minturno.

Treni sospesi e con forti ritardi anche a Roma e nel Lazio questa mattina, mercoledì 27 settembre, soprattutto su quelli in arrivo o in partenza da Napoli. Dopo il terremoto di magnitudo 4,2 registrato con epicentri ai Campi Flegrei, dalle 4.30 la circolazione dei treni nello snodo ferroviario di Napoli è sospesa e rallentata per accertamenti tecnici.

Le ripercussioni arrivano anche nel Lazio, sia per quanto riguarda i convogli ad Alta Velocità che Intercity, ma soprattutto per i treni regionali che subiscono i disagi peggiori. Come mostra l'immagine di apertura, ad esempio, sono numerosi i treni cancellati e in ritardo nella stazione di Minturno: come si legge, i minuti di ritardo arrivano in alcuni casi fino a 140.

"Sono qui dalle sei, sono riuscito a salire sul treno soltanto alle 7.43 – racconta un lettore a Fanpage.it in attesa del treno da Minturno, la prima stazione a sud del Lazio, per raggiungere Roma – Questo è il primo che passa. Convogli da Napoli ancora non si sono visti".

I treni coinvolti: cancellazioni, ritardi e cambi di percorso

Come anticipato, sebbene la situazione resti critica sul trasporto regionale, sono molti i treni che subiscono modifiche al percorso con partenze o arrivi anticipati e percorsi modificati. In particolare, questa è la situazione dei treni ad Alta Velocità con l'aggiornamento delle 7.35.

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24): il treno oggi ha origine da Roma Termini;

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20): il treno oggi ha origine da Roma Termini;

• FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00): il treno oggi non ferma a Napoli Centrale;

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10): il treno oggi ha origine da Roma Termini;

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52): il treno oggi è cancellato;

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34);

• FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è cancellato;

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:52) fino a Napoli Afragola o il treno REG 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50) o il treno REG 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36) fino a Napoli Centrale;

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella(6:00) – Napoli Centrale (9:13): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini;

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34): il treno oggi ferma a Napoli Afragola anzichè Napoli Centrale;

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:53): il treno oggi ferma anche a Napoli Afragola.

Le modifiche agli Intercity

Modifiche anche agli Intercity. In particolare:

• IC 582 Salerno (6:01) – Roma Termini (8:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

• IC 510 Salerno (6:38) – Torino P.Nuova (17:47): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

Articolo in aggiornamento