Terremoto ai Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli. Il Sindaco: “Stiamo preparando ordinanza” Oggi scuole chiuse a Pozzuoli (Napoli) per le verifiche sulle strutture a seguito della scossa di terremoto ai Campi Flegrei della notte.

A cura di Nico Falco

Scuole chiuse oggi a Pozzuoli (Napoli) in conseguenza della forte scossa di terremoto che è stata nettamente avvertita nel cuore della notte appena trascorsa in tutta la zona dei Campi Flegrei e in gran parte di Napoli. Lo annuncia, sui social, Gigi Manzoni, il sindaco del comune del Napoletano, che spiega di avere già predisposto i controlli nelle strutture scolastiche per appurare eventuali danni in vista della riapertura.

La scossa, di magnitudo 4.2, è stata registrata dai sismografi alle 3.35, con una profondità stimata di 3km ed epicentro localizzato nell'area dei Campi Flegrei. Dopo quella ce ne sono state altre dieci, di entità minore e in molti casi non avvertite dalla popolazione. A Napoli la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 4.30 per le verifiche del caso.

Scrive il sindaco di Pozzuoli su Facebook: