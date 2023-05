Ai Campi Flegrei 675 terremoti ad aprile 2023: è il mese con più scosse degli ultimi 20 anni Il Bollettino di Sorveglianza Campi Flegrei dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv sul mese di aprile 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 675 i terremoti che si sono registrati nell'area dei Campi Flegrei ad aprile 2023. È il mese con più scosse degli ultimi 18 anni, secondo il Bollettino di Sorveglianza Campi Flegrei dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. Di questi, però, solo 9 sono di magnitudo superiore a 2.0. Altri 22 sono tra magnitudo 1.0 e 2.0. I restanti sono inferiori a magnitudo 1.0. Dal 2005 il suolo si è sollevato di 108 centimetri, con un aumento della velocità di sollevamento di circa 15 millimetri al mese a partire da novembre 2022. Al momento, ad ogni modo, secondo gli esperti, "non si evidenziano variazioni significative di gravità". Stanotte si è registrata una scossa di magnitudo 3.4, la quarta più alta degli ultimi 40 anni. Ma, come spiegato a Fanpage.it da Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento nazionale Vulcani dell'Ingv, al momento non ci sono segnali "di una eruzione pericolosa imminente".

Lo studio dell'Osservatorio Vesuviano su aprile 2023

Nel complesso, il report dell'Osservatorio Vesuviano analizza quattro parametri: sismologia, deformazioni del suolo, termografia e geochimica. "Nel corso del mese di aprile 2023, ai Campi Flegrei, sono stati registrati 675 terremoti, il più forte di magnitudo 2.9 registrato il 10 aprile alle ore 3,54. Di questi, 46 degli eventi registrati sono avvenuti nel corso di 4 sciami sismici.

il primo, dalle 05:54 UTC del 15/04/2023 costituito da 21 terremoti con -0.3≤Md≤2.7 (±0.3), avvenuti nell’area di Bagnoli;

il secondo, dalle 23:59 UTC del 17/04//2023 costituito da 7 terremoti con 0.1≤Md≤2.2 (±0.3), avvenuti nel Golfo di Pozzuoli;

il terzo, dalle 17:58 UTC del 19/04//2023 costituito da 11 terremoti con -0.1≤Md≤2.2 (±0.3), avvenuti nell’area della Solfatara;

il quarto, dalle 02:37 UTC del 26/04//2023 costituito da 7 terremoti con -0.3≤Md≤2.3 (±0.3), avvenuti nell’area di Agnano-Pisciarelli.

Di seguito quanto evidenziato nello studio:

