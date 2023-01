Camion pieno di carne vola fuori strada e si ribalta, chiuso il Raccordo Autostradale 2 ad Avellino Il conducente si è salvato miracolosamente. Strada chiusa per recuperare il tir con una gru.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un camion pieno di carne vola fuori strada, precipita in una scarpata e si ribalta. Il conducente ne esce miracolosamente illeso. L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 18 gennaio 2023, attorno alle ore 13,40, ma la strada è chiusa anche oggi per consentire le operazioni di recupero. Nello specifico, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” è provvisoriamente interdetto al transito il tratto tra il km 23,000 (svincolo di Serino) ed il km 30,400 (svincolo di Atripalda), esclusivamente in direzione di Avellino", come comunica Anas.

L'incidente stradale nel comune di Serino

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Avellino sul raccordo Avellino – Salerno, al Km. 26,300 in direzione Avellino, nel tratto che da Serino porta ad Atripalda, nel territorio del comune di Serino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno. Il tir, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sbandato per motivi ancora da chiarire, finendo nella scarpata sottostante e ribaltandosi. Il conducente del pesante automezzo che aveva effettuato un carico di carne a Serino ed era diretto nel Napoletano.

Strada chiusa per recuperare il tir

L'uomo è stato visitato sul posto dal personale sanitario dell'ambulanza del 118 intervenuti, e non ha subito grosse conseguenze. Il veicolo è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco mentre il suo recupero evviva curato da una ditta privata. La chiusura della strada oggi, giovedì 19 gennaio 2023, si è resa necessaria per permettere le operazioni del caso, compreso l’intervento della gru per la rimozione del mezzo. Il mezzo pesante era uscito fuori strada nel primo pomeriggio di ieri, in maniera autonoma, per cause in corso di accertamento. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la circolazione (con istituzione del restringimento della carreggiata) non appena l’intervento di recupero sarà ultimato, presumibilmente nel tardo pomeriggio di oggi.