Cade dal montacarichi a San Giorgio a Cremano, gravissimo operaio di 33 anni Incidente sul lavoro a San Giorgio a Cremano: un operaio è precipitato da 15 metri di altezza, è stato ricoverato al Cardarelli.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un operaio di 33 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli: è caduto da un montacarichi a 15 metri di altezza in circostanze non ancora del tutto ricostruite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per i rilievi del caso e il personale dell'Asl Napoli 3 Sud per gli accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile. L'uomo è stato soccorso dal 118 in via Brodolini, all'altezza del civico 12, accanto ad un cantiere. Sarebbe precipitato mentre era al lavoro, i primi a dare l'allarme sono stati i colleghi. I sanitari sono arrivati pochi minuti dopo, le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi; dopo una prima stabilizzazione sul posto l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso il Cardarelli di Napoli.

La dinamica della tragedia resta per il momento da definire; i militari hanno ascoltato i colleghi della vittima e alcuni testimoni per ricostruire i momenti prima dell'incidente. Parallelamente, sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la sua posizione lavorativa.