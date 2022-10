“Caccia militari in volo su Napoli”: ma sono le Frecce Tricolori che preparano lo show Molti cittadini stamane hanno segnalato di aver visto aerei caccia militare in volo su Napoli.

Sono giunte in mattinata numerose segnalazioni anche alla nostra redazione, corredate di video e foto, di cittadini che spiegavano preoccupati di aver visto aerei caccia militari in volo su Napoli nella zona di Santa Lucia, del Lungomare Caracciolo, di Chiaia e della zona di piazza Plebiscito.

Non si tratta di operazioni militari, bensì delle prove generali delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare che domani e domenica sarà fra Napoli e Pozzuoli in due distinte e prestigiose occasioni. La prima è quella del raduno per il 150esimo anniversario della fondazione degli Alpini, evento che si tiene proprio a Napoli e che vedrà domani sabato 15 ottobre, il sorvolo della pattuglia acrobatica sulla città. La seconda è il "Pozzuoli AirShow", evento organizzato da comune di Pozzuoli (Na), Aeronautica Militare, Accademia Aeronautica, AeroClub d'Italia e AeroClub Benevento, che culminera' nell'esibizione delle Frecce Tricolori domenica 16 ottobre a partire dalle 16.30.

Il programma della giornata (dedicata alla memoria delle Vittime del Dovere) sarà così articolato: a partire dalla mattina, sarà presente al Lungomare Pertini un simulatore di volo dell'Aeronautica Militare che riproduce fedelmente una vera cabina di pilotaggio di un aereo delle Frecce, per provare le stesse emozioni di un volo reale.

Alle 16.30 comincerà lo spettacolo, con la simulazione di un salvataggio in mare da parte dell'Elicottero HH139 dell'Aeronautica Militare. A seguire, il sorvolo degli aerei dell'AeroClub Benevento e per finire le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.