Le Frecce Tricolori tornano a Pozzuoli dopo 20 anni: show acrobatico sul Lungomare L’evento è previsto per domenica 16 ottobre, alle ore 16.30: sul Lungomare di Pozzuoli, le Frecce Tricolori daranno vita a uno show acrobatico.

A cura di Valerio Papadia

Dopo 20 anni le Frecce Tricolori tornano finalmente a Pozzuoli, la città nella provincia di Napoli che ospita l'Accademia dell'Aeronautica Militar Italiana. Domenica 16 ottobre, alle 16.30, i piloti delle Frecce Tricolori si produrranno così in uno show acrobatico sul Lungomare di Pozzuoli: qui, sarà allestito il Centro di Comando, con uno speaker che spiegherà agli spettatori le evoluzioni acrobatiche nelle quali si produrranno i piloti nel cielo. L'evento, denominato "Pozzuoli Air Show", è organizzato dal Comune della città flegrea, in collaborazione con l'Accademia dell'Aeronautica Militare e con l'AeroClub di Benevento: l'ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito. Il giorno precedente, sabato 15 ottobre, è previsto un passaggio delle Frecce Tricolori anche su Napoli.

Frecce Tricolori a Pozzuoli, le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento e non creare disagi alla circolazione automobilistica, il Comune di Pozzuoli ha varato un apposito piano per la viabilità per domenica 16 ottobre: