Gli Alpini sono nati a Napoli. E celebrano qui i loro 150 anni con 3 giorni di eventi, musica e parate

Gli Alpini nascono a Napoli il 15 ottobre del 1872, quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituì i soldati da montagna dell'Esercito Italiano, e tornano 150 anni dopo nel luogo natio per celebrare un compleanno importante.

Gli Alpini sono nati a Napoli. Proprio così: le truppe da montagna altamente specializzate dell'Esercito Italiano nascono all'ombra del Vesuvio il il 15 ottobre del 1872, quando Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituì i soldati da montagna dell'Esercito Italiano. Per questo il loro 150esimo anniversario si svolge proprio a Napoli, dal 14 al 16 ottobre 2022.

Numerosi gli eventi vedranno gli Alpini protagonisti in città: mostra storica a Palazzo Reale, esibizioni musicali delle fanfare e dei Bersaglieri nelle principali piazze cittadine e grande cerimonia in piazza Plebiscito sabato 15 alle ore 11, con tanto di passaggio delle Frecce Tricolori che sorvoleranno la piazza al termine della cerimonia, cui seguirà la Messa solenne nella basilica di San Francesco di Paola, officiata dall'ordinario militare.

Dal 14 al 16, in via Caracciolo sarà aperta la Cittadella degli Alpini, lo spazio espositivo che propone mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione alle Truppe dell'Esercito, che contano oggi su oltre diecimila uomini e donne che vengono da tutte le Regioni italiane, inquadrati in complessi di forze che operano attualmente con la NATO in Ungheria e in numerose città italiane nell'operazione Strade Sicure, e si addestrano sulle Alpi e sugli Appennini. Grazie alla partnership con Poste Italiane il 15 ottobre sarà disponibile un annullo speciale per timbrare le cartoline del 150mo degli Alpini.

Fitto il programma delle celebrazioni per il reparto dei "soldati da montagna" dell'esercito Italiano:

Venerdì 14 ottobre

ore 10: open day per le scolaresche alla cittadella degli alpini al Lungomare Caracciolo

open day per le scolaresche alla cittadella degli alpini al ore 14 : inaugurazione mostra storica sugli alpini a Palazzo Reale

: inaugurazione mostra storica sugli alpini a ore 15 : inaugurazione cittadella degli alpini a l lungomare Caracciolo

: inaugurazione cittadella degli alpini a ore 16 : esibizione delle fanfare fanfara della brigata alpina Julia in piazza Municipio fanfara dei congedati della Tridentina in piazza del Gesù fanfara dei Bersaglieri in piazza Salvo d'Acquisto fanfara della brigata alpina Taurinense in piazza Dante

: esibizione delle fanfare ore 17: concerto finale delle fanfare in piazza Plebiscito

concerto finale delle fanfare in piazza Plebiscito ore 18: Santa Messa officiata dall’ordinario militare monsignor Santo Marcianò nella basilica di san Francesco di Paola

Sabato 15 ottobre

ore 9: apertura cittadella degli alpini (chiusura ore 18) e mostra storica (chiusura ore 20) al Palazzo Reale e Lungomare Caracciolo

apertura cittadella degli alpini (chiusura ore 18) e mostra storica (chiusura ore 20) al Palazzo Reale e Lungomare Caracciolo ore 10: Cerimonia 150esimo del Corpo degli Alpini e Sorvolo delle Frecce Tricolori su piazza Plebiscito

Domenica 16 ottobre