video suggerito

Investe con la moto una bimba di 3 anni e scappa senza prestare soccorso: denunciato Una bimba di 3 anni è stata investita nei pressi di un ristorante ad Avella: il motociclista è poi scappato senza prestare soccorso. La piccola è ricoverata al Santbono di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di soli tre anni è stata investita da un motociclista che poi è scappato senza prestare soccorso. La vicenda è accaduta nei pressi di un ristorante di Avella, in provincia di Avellino, nel pomeriggio del 1° aprile, lunedì di Pasquetta. La piccola è ora ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, mentre l'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della stazione di Avella.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, lunedì 1° aprile. Secondo quanto ricostruito finora, un uomo il sella alla sua motocicletta, avrebbe investito nei pressi di un ristorante di Avella una bambina di tre anni per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La piccola, soccorsa dai sanitari del 118 subito accorsi sul posto, è stata portata all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola e in un secondo momento all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova ora ricoverata. Il presunto responsabile, invece, è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose, mentre gli sono state anche contestate varie infrazioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.