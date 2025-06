video suggerito

Mangiano al ristorante e vanno via senza pagare: uomo e donna denunciati in provincia di Avellino Un uomo di 42 anni e una donna di 50 sono stati denunciati dai carabinieri perché, dopo aver pranzato in un ristorante di Monteforte Irpino, sono andati via senza saldare il conto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Hanno consumato il loro pasto e, come se niente fosse, sono usciti dal ristorante senza saldare il conto. È accaduto a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dove un uomo e una donna sono stati denunciati dai carabinieri. I due, dopo aver pranzato in un noto ristorante della cittadina irpina, sono usciti dal locale senza pagare. Dopo la segnalazione del proprietario dell'attività commerciale, però, i due sono stati identificati dai carabinieri: si tratta di un uomo di 42 anni e di una donna di 50, entrami residenti nella provincia di Napoli, sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

La denuncia dei due clienti intenzionati a scroccare il pranzo rientra in una più ampia operazione, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino su disposizione del prefetto Rossana Riflesso, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. Nello specifico, i carabinieri della compagnia di Baiano, hanno denunciato un uomo di 49 anni che, sempre a Monteforte Irpino, aveva violato gli obblighi di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro a lui affidato. Due ragazzi, di età compresa tra i 26 e i 33 anni, sono stati inoltre segnalati per uso di stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish.