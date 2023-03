Bus si scontra con tre auto: 20enne ferito. I pompieri lo salvano dalle lamiere L’incidente stradale stanotte sulla SS 7 Bis all’altezza dello svincolo con l’Ofantina. Il 20enne trasportato al Moscati di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla SS 7 Bis all'altezza dello svincolo con l'Ofantina tra un bus e tre automobili. Nello scontro un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino, che hanno messo in salvo i conducenti delle vetture, liberandoli dalle lamiere delle auto. Il 20enne è stato poi trasportato da una ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per le cure mediche necessarie. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'incidente all'1,30 di stanotte

L'incidente stradale è avvenuto attorno all'1,30 di questa notte, sulla Strada Statale 7 Bis, anche conosciuta come Variante, nel territorio di competenza del Comune di Atripalda. Nell'impatto sono stati coinvolti un autobus e tre autovetture. Per fortuna, il bilancio dei feriti è rimasto contenuto. Il pullman, infatti, secondo quanto ricostruito, non aveva passeggeri a bordo. L'unico ferito è il ragazzo di circa 20 anni, il quale è stato subito affidato ai sanitari del 118 intervenuti, che ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti non c'è stata nessuna conseguenza di rilievo.

Solo lo scorso 2 maggio, sulla Strada Statale 7 Ofantina bis, nella provincia di Avellino, si era verificato un incidente stradale mortale. Nello scontro tra una auto e una moto aveva perso la vita un 48enne di Cassano Irpino. L'impatto, in quel caso, era avvenuto nel tratto della SS 7 Bis compreso nel Comune di Montella, in direzione di Lioni. Ad avere la peggio era stato il conducente del mezzo a due ruote: per il 48enne, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, non c'era stato nulla da fare.