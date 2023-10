Burger King apre al Vomero al posto di 100 Montaditos: duello col rivale McDonald’s Il noto fast food statunitense prende il posto di 100 Montaditos al numero 5 di via Merliani, nella stessa strada del suo concorrente McDonald’s.

A cura di Valerio Papadia

Via un fast food, ne arriva un altro. Al Vomero, quartiere collinare di Napoli, chiude i battenti 100 Montaditos e arriva Burger King. Accade al numero 5 di via Merliani, nel cuore del quartiere, dove il fast food spagnolo ha lasciato spazio a quello statunitense: si tratta del quarto ristorante della catena Burger King a Napoli, dopo quelli in piazza Carita, in piazza Garibaldi e in via Cupa Cintia, a Fuorigrotta.

Una particolarità che non deve essere passata inosservata ai più attenti: il nuovo Burger King si trova nella stessa via, soltanto a pochi passi, di un ristorante dell'azienda rivale, per antonomasia: a poche centinaia di metri, al numero 38 della stessa via Merliani, si trova infatti un McDonald's, che da sempre si contende con l'altro fast food le preferenze dei clienti.