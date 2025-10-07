Boscaiolo schiacciato da un albero a Montella, dramma in Irpinia: trasportato in ospedale con l’elicottero

Un operaio boschivo è rimasto schiacciato da un grosso ramo di un albero a Montella, in provincia di Avellino. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 7 ottobre. L'uomo, originario di Acerno, in provincia di Salerno, era impegnato nella potatura di alcuni alberi quando è stato colpito da un grosso ramo, riportando traumi di varia entità. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale sanitario del 118 e il Servizio Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Incidente sul lavoro a Montella, ferito operaio boschivo

L’equipe dell’ambulanza del 118 di Montella ha provveduto a prestare le prime cure al ferito. Ma la zona al confine tra Montella ed Acerno era resa particolarmente impervia dalla difficoltà di accesso e dai resti dei lavori di potatura. Si è reso necessario, quindi, l’intervento del CNSAS e dell'elisoccorso 118. Quest’ultimi sono intervenuti con una squadra terrestre CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato sul luogo dell’incidente l’equipe sanitaria e l’elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno provveduto all’immobilizzazione e al posizionamento in barella.

Una volta messo in sicurezza, l'operaio è stato trasferito in un’area idonea per consentire le operazioni dell'elicottero e quindi issato a bordo tramite un verricello. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del locale comando compagnia, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi assieme ai vigili del fuoco di Montella.