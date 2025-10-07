napoli
Video thumbnail

Boscaiolo schiacciato da un albero a Montella, dramma in Irpinia: trasportato in ospedale con l’elicottero

Incidente sul lavoro a Montella, ferito operaio boschivo. Salvato con l’elicottero del 118.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un operaio boschivo è rimasto schiacciato da un grosso ramo di un albero a Montella, in provincia di Avellino. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 7 ottobre. L'uomo, originario di Acerno, in provincia di Salerno, era impegnato nella potatura di alcuni alberi quando è stato colpito da un grosso ramo, riportando traumi di varia entità. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale sanitario del 118 e il Servizio Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Incidente sul lavoro a Montella, ferito operaio boschivo

L’equipe dell’ambulanza del 118 di Montella ha provveduto a prestare le prime cure al ferito. Ma la zona al confine tra Montella ed Acerno era resa particolarmente impervia dalla difficoltà di accesso e dai resti dei lavori di potatura. Si è reso necessario, quindi, l’intervento del CNSAS e dell'elisoccorso 118. Quest’ultimi sono intervenuti con una squadra terrestre CNSAS e l’elisoccorso 118 di Napoli, che ha sbarcato sul luogo dell’incidente l’equipe sanitaria e l’elisoccorritore del CNSAS. Dopo una nuova valutazione delle condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno provveduto all’immobilizzazione e al posizionamento in barella.

Una volta messo in sicurezza, l'operaio è stato trasferito in un’area idonea per consentire le operazioni dell'elicottero e quindi issato a bordo tramite un verricello. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri del locale comando compagnia, i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi assieme ai vigili del fuoco di Montella.

Avellino
Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Truffa finta banca a Napoli, dati rubati dal dark web e conti svuotati poi le spese a Leroy Merlin
Con la tecnica dello "spoofing" derubavano le persone. I soldi spesi in acquisti lampo al centro commerciale
Sono almeno 22 le truffe scoperte dai carabinieri, 11 misure cautelari
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views