Borse di studio Campania 250 euro, ammessi 60mila studenti: ma ci sono soldi solo per la metà Pubblicate le graduatorie del bando borse di studio per gli studenti delle superiori della Campania. Saranno pagate 29.150 borse. Respinte 2.615 domande. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicate le graduatorie delle borse di studio della Regione Campania per gli studenti delle scuole superiori. Un contributo di 250 euro per studenti e studentesse campane delle scuole secondarie di secondo grado. Sono stati ammesse con esito positivo 61.172 domande positive in ordine di ISEE e presentazione, ma le risorse bastano per pagare fino alla 29.150 posizione. Quasi la metà degli aventi diritto, insomma, non la avranno. La graduatoria definitiva del bando #IoStudio anno scolastico 2024/2025 è stata approvata con il Decreto Dirigenziale 72 del 5 giugno. Le domande respinte, invece, per mancata rispondenza ai requisiti previsti dall'avviso pubblico del 10 febbraio scorso sono state 2.615.

Come sapere se la domanda per la borsa di studio è stata approvata

Per consultare la Graduatoria definitiva è necessario essere in possesso del protocollo della domanda. Per accedere all'area riservata, dove sono pubblicate le due graduatorie – Allegato A, domande con esito positivo; Allegato B domande escluse – è necessario possedere SPID/CIE.

Modalità e tempi di riscossione: è necessario attendere le indicazioni dal MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il programma #IoStudio è l'iniziativa promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), per sostenere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da famiglie a basso reddito. Attraverso il Fondo Unico dello Studente, il programma offre borse di studio del valore di 250 euro ciascuna. Questi soldi potranno essere utilizzati per comprare i libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) che frequentano istituti pubblici o privati paritari situati nella Regione Campania. Al contributo potevano accedere gli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 15.748,78 euro, che fossero iscritti a una scuola secondaria di secondo grado in Campania, risultando censiti come frequentanti sulla piattaforma SIDI/ANIST (Sistema informativo dell’istruzione) per l’anno scolastico 2024/2025.