Borse di studio da 250 euro Campania 2025 per studenti delle scuole superiori: come fare domanda Al via le domande per richiedere la borsa di studio da 250 euro della Regione Campania per le scuole secondarie di secondo grado: come fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via le domande per le borse di studio da 250 euro per gli studenti delle scuole superiori (secondarie di secondo grado) della Campania relative all'anno scolastico 2024-25. C'è tempo fino al 6 marzo 2025 per fare richiesta. Le domande vanno presentate solo online sul portale dedicato della Regione Campania. Possono accedere al beneficio gli studenti di famiglie con Isee in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. A disposizione c'è un budget di 7.287.500 euro, attinti dal Fondo Unico dello Studente. Sarà stilata una graduatoria delle domande pervenute, che terrà conto dell'ordine crescente dell'Isee e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Motivo per il quale, è meglio fare presto.

Si tratta di un servizio digitale che rientra nell'ambito dell’iniziativa "#IoStudio", promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), per sostenere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da famiglie a basso reddito.

Come fare domanda per la borsa di studio 2025

Il portale digitale per presentare la richiesta per la borsa di studio sarà attivo nel periodo dalle ore 10,00 del 20 febbraio 2025, giorno di apertura del bando, alle ore 16,00 del 6 marzo 2025. La presentazione delle domande deve essere fatta da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne.

il link per fare domanda per la borsa di studio per le scuole superiori in Campania 2025

Il programma offre borse di studio del valore di 250 euro ciascuna. Cosa si può acquistare con questi soldi? La borsa può essere utilizzata per comprare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.

A chi è rivolta la borsa di studio 2025: requisiti

Le borse di studio sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) che frequentano istituti pubblici o privati paritari situati nella Regione Campania. Tra i requisiti, oltre ad un ISEE non superiore a 15.748,78 euro, bisogna essere iscritti a una scuola secondaria di secondo grado in Campania, risultando censiti come frequentanti sulla piattaforma SIDI/ANIST (Sistema informativo dell’istruzione) per l’anno scolastico 2024/2025.