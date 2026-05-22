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Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Napoli e in Campania: l’elenco dei siti che aderiscono
Torna l’appuntamento con la notte europea dei musei. Anche a Napoli e in Campania c’è chi aderisci. L’elenco completo fornito dal Ministero per la Cultura.
Sabato 23 maggio, in occasione della notte europea dei musei, anche in Campania diversi siti concederanno l'ingresso alla cifra simbolica di 1 euro. Non tutti aderiscono, ma l'elenco è ricco. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM. Il calendario completo delle iniziative, con le informazioni utili per la visita e la partecipazione agli eventi, è consultabile nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei sul sito del MiC, disponibile a questo indirizzo.
I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro
Questi i musei che sarà possibile visitare con ingresso a 1 euro sabato 23 maggio:
- Napoli, Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi (apertura straordinaria ore 17.00-21.00; Visita guidata con “Tulipano Art Friendly”, ore 18.00)
- Caserta, Anfiteatro Campano (apertura straordinaria, ore 19.00-23.00)
- Alife, Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae (apertura straordinaria e visite guidate, ore 19.30-23.30)
- Teano, Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum (apertura straordinaria, ore 18.30-22.30)
- Sessa Aurunca, Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca (apertura straordinaria, ore 18.30-22.30)
- Eboli, Museo archeologico nazionale di Eboli (apertura straordinaria, ore 18.30-22.00)
- Pontecagnano, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (apertura straordinaria, ore 20.00-22.30)
- Sarno, Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno (apertura straordinaria, ore 18.00-22.00)
- Padula, Certosa di San Lorenzo (apertura straordinaria, ore 19.30-23.30)
- Mirabella Eclano, Parco Archeologico di Aeclanum (apertura straordinaria ore 19.00-23.00)
- Atripalda, Palazzo della Dogana dei Grani (apertura straordinaria ore 18.00-22.00)
- Atripalda, Area archeologica dell’Antica Abellinum (apertura straordinaria ore 17.00-21.00)
- Benevento, Teatro Romano (apertura straordinaria ore 19.30-23.30)