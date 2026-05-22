Notte europea dei musei con ingressi a 1 euro a Napoli e in Campania: l’elenco dei siti che aderiscono

Torna l’appuntamento con la notte europea dei musei. Anche a Napoli e in Campania c’è chi aderisci. L’elenco completo fornito dal Ministero per la Cultura.

La tomba di Giacomo Leopardi nel parco Virgiliano

Sabato 23 maggio, in occasione della notte europea dei musei, anche in Campania diversi siti concederanno l'ingresso alla cifra simbolica di 1 euro. Non tutti aderiscono, ma l'elenco è ricco. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM. Il calendario completo delle iniziative, con le informazioni utili per la visita e la partecipazione agli eventi, è consultabile nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei sul sito del MiC, disponibile a questo indirizzo.

I musei da visitare sabato 23 maggio con ingresso a 1 euro

Questi i musei che sarà possibile visitare con ingresso a 1 euro sabato 23 maggio: