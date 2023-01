Blitz dei carabinieri al Rione dell’ex 219 di Pomigliano d’Arco: sequestrate armi e droga Controlli anche con le unità cinofile sui pianerottoli degli appartamenti, negli androni dei palazzi e nei vani ascensore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz dei carabinieri al Rione dell'ex 219 di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Scoperte e sequestrate armi e droga. I militari dell'Arma hanno trovato pistole e fucili. Controllate decine di persone. Le verifiche sono ancora in corso, nell'ambito di un servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, insieme a quelli del nucleo cinofili del Comando provinciale di Napoli e del Reggimento Campania.

Scoperti pistole cariche e fucili

Nella lente dei controlli, effettuato grazie anche al prezioso contributo del nucleo Carabinieri artificieri, il complesso di edilizia popolare 219. Diverse le perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni che hanno permesso di rinvenire e sequestrare diverse armi e droga. I Carabinieri, in alcune aree comuni del complesso, hanno già trovato 2 pistole semiautomatiche calibro 9 cariche e pronte all’uso, 1 pistola a tamburo 357 magnum carica, 1 fucile da caccia, 2 pistole scacciacani prive del tappo rosso e 20 cartucce calibro 12.

Trovata anche droga

Non solo armi ma anche droga, sequestrato 1 panetto di hashish da 150 grammi e diversi manoscritti verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio e sui quali verranno svolte le dovute indagini. Un controllo capillare che ha permesso al momento di controllare 36 auto ed identificare 50 persone. Il servizio di controllo proseguirà anche nelle prossime ore. Saranno passati al setaccio i pianerottoli degli appartamenti, androni dei palazzi e vani ascensore, per cercare di trovare eventuali altre armi nascoste e droga, che sarebbero in quel caso sequestrate.