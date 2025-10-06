Blitz a “piazzetta L’Orientale”, multati baretti che vendono alcol a minori: nove 16enni affidati ai genitori

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale a piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, meglio conosciuta come piazzetta L'Orientale. Multati i baretti che vendono alcol a minori: nove ragazzini tra 16 e 17 anni sono stati affidati ai genitori. I controlli sono scattati nella serata di sabato 4 ottobre, dalle ore 17.45 alle 24.00, personale dell’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli, con la partecipazione dell’U.O. Avvocata della Polizia Locale di Napoli, ha effettuato una serie di controlli mirati alla prevenzione della vendita e del consumo di bevande alcoliche da parte di minori.

Le verifiche si sono svolte nel centro storico di Napoli, in particolare in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli – sede dell’Istituto Universitario Orientale – e nelle strade limitrofe, luoghi abitualmente frequentati da numerosi adolescenti, anche provenienti dalla provincia.

L’attività trae origine da numerosi esposti di residenti, che da tempo segnalano la necessità di un presidio costante per contrastare fenomeni di degrado e tutelare la sicurezza dei giovani.

Nel corso dei controlli, le pattuglie hanno individuato nove minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni intenti a consumare bevande alcoliche acquistate poco prima presso due minimarket situati rispettivamente in via De Marinis e in largo Banchi Nuovi. I titolari delle attività commerciali sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 125 del 2001, che vieta la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori.

Tutti i ragazzi sono stati affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono stati diffidati a esercitare un controllo più attento sulla condotta dei propri figli. L’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli annuncia che nelle prossime settimane proseguiranno ulteriori attività di controllo serale nel centro storico, con l’obiettivo di prevenire il consumo di alcol tra i minori e rafforzare la tutela dei giovani nei luoghi della movida cittadina.