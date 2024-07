video suggerito

Black out a Fuorigrotta: via Zanfagna senza energia elettrica, stanotte il guasto in piazza Italia Segnalate diverse interruzioni della fornitura elettrica nel quartiere di Napoli Ovest, al momento circa 500 famiglie senza luce.

A cura di Nico Falco

Le luci che si spengono all'improvviso, e con loro anche i condizionatori: numerosi cittadini di Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli, da alcune ore stanno facendo i conti con un black out localizzato nell'area di via Zanfagna e che coinvolge quasi 500 famiglie. Il guasto arriva poche ore dopo quello della notte scorsa e durato diverse ore, il cui motivo sarebbe in un guasto nella cabina elettrica di Piazza Italia, che avrebbe provocato l'incendio di cavi sotterranei. Non è il primo blackout che si verifica a Napoli negli ultimi giorni (nella notte del 19 luglio era toccato ai Colli Aminei e a Capodimonte, coi cittadini rimasti senza corrente per tutta la notte).

Attualmente la mappa delle interruzioni presente sul sito Internet di E-Distribuzione mostra due guasti nel quartiere flegreo: uno localizzato ancora in piazza Italia (4 clienti disalimentati, con interruzione a partire dalle 8.53 e risoluzione prevista entro le 14.30 di oggi, 31 luglio) e l'altro in via Zanfagna (461 clienti disalimentati, inizio interruzione alle 12.01, tempi per il ripristino in via di definizione). Contemporaneamente un altro guasto viene segnalato in zona San Lorenzo (numero clienti disalimentati 1, inizio guasto alle 11.25 e risoluzione prevista entro le 15 di oggi).

Per il guasto in piazza Italia, nella notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per risolvere la problematica sono state necessarie diverse ore, l'interruzione è durata dall'una alle cinque del mattino e, anche dopo il ripristino, diversi cittadini hanno lamentato problemi di assenza di connessione Internet, segno che verosimilmente il guasto potrebbe avere interessato anche i cavi della fibra ottica.