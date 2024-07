video suggerito

Blackout ai Colli Aminei e Capodimonte, senza elettricità molti palazzi per tutta la notte Senza elettricità per tutta la notte diversi palazzi nella zona dei Colli Aminei, viale del Poggio e Capodimonte. Acampora (Pd): "Va potenziata la rete"

A cura di Pierluigi Frattasi

Blackout nella zona collinare dei Colli Aminei bassa, in viale del Poggio, e nei pressi della pineta di Capodimonte dove ieri sera, e in alcuni casi per tutta la notte, diversi palazzi sono rimasti senza energia elettrica. Solo questa mattina, attorno alle 6,30, il servizio è stato ripristinato in tutte le utenze. Le società dell'energia hanno installato dei generatori nella zona per alimentare di nuovo le utenze nell'attesa delle riparazioni dei cavi. "È già accaduto lo scorso anno – commenta Gennaro Acampora, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Napoli – Si tratta di un problema che crea enormi disagi nelle abitazioni, dove con il caldo insopportabile di questi giorni si trascorrono notti di fuoco in casa, senza elettricità. Con grossi disagi soprattutto per bambini e anziani".

Acampora (PD): "Disagi per bimbi e anziani, va potenziata la rete"

"In alcuni casi- prosegue il consigliere comunale Acampora – la corrente è ritornata alle 6,30, in altri è andata meglio e l'hanno riavuta verso la mezzanotte. Spero che non si verifichino altri blackout. L'auspicio, però, è che l'Enel organizzi dei potenziamenti con centraline anche mobili per provare a ridurre i tempi proprio in considerazione di questo clima infuocato. Questa mattina l'E-Distribuzione ha installato dei generatori elettrici esterni".

L'E-Distribuzione ha già spiegato negli scorsi giorni che purtroppo i disservizi sono legati al caldo inusuale che si sta registrando in queste settimane, con temperature ben sopra le medie stagionali. L'asfalto in queste condizioni diventa rovente e i cavi elettrici che corrono nel sottosuolo si fondono, provocando i blackout. Quando accade, l'E-Distrubuzione interviene con un immediato by-pass del sistema, quando possibile, nell'attesa dei lavori di riparazione.