Blackout al centro di Napoli, senza elettricità molti palazzi a Montecalvario Il guasto elettrico sui cavi di media tensione. Ma è stata subito ripristinata l'elettricità grazie ad un by-pass.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blackout questa mattina al centro storico di Napoli, dove diversi palazzi nel quartiere Montecalvario sono rimasti senza elettricità. I cavi dell'energia elettrica si sarebbero fusi a causa del gran caldo di questi giorni, che porta le temperature dell'asfalto a livelli elevatissimi. Il guasto tecnico, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha riguardato i cavi interrati di media tensione. Ma le apparecchiature di comunicazione di rete sugli impianti hanno permesso di rialimentare subito da remoto le abitazioni, usando altri tratti di rete funzionante. In pratica, i sensori della rete hanno avvisato i tecnici di E-Distribuzione del guasto ed è stato realizzato una sorta di by-pass della rete. L'interruzione elettrica, quindi, è durata solo pochi minuti. Anche se ci vorrà più tempo per riparare i danni.

L'erogazione elettrica ripristinata con by-pass

Sui cavi di media tensione, infatti, la segnalazione di guasto arriva in automatico. I tecnici di E-Distribuzione si sono impegnati per risolvere il guasto in pochissimi minuti. Secondo quanto si apprende, il caldo sarebbe alla base del danneggiamento dei cavi. Ma la riparazione in questo caso avviene in maniera trasparente per i clienti. Tutte le utenze sono state subito rialimentate grazie al by-pass. Adesso, i tecnici intercetteranno il punto guato, utilizzando una apposita sonda. Faranno lo scavo e andranno a riparare il cavo che è rimasto danneggiato, per ripristinare la regolare erogazione dell'energia elettrica. L'operazione potrebbe durare alcune ore. Subito dopo la riparazione, si procederà al ripristino anche della strada, con la copertura dello scavo e la riasfaltatura.