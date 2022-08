Bimbo morto a Napoli nell’incidente in scooter col papà: denunciati genitore e automobilista La Polizia Municipale ha denunciato il padre del bimbo morto a Napoli per l’incidente in scooter e la donna dell’auto con cui i due si sono scontrati.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Polizia Municipale ha denunciato all'autorità giudiziaria il padre del bambino di quasi 4 anni che è deceduto ieri mattina, a seguito dell'incidente avvenuto venerdì scorso nella zona del Vasto, nel centro di Napoli; lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti della donna che era alla guida dell'automobile con cui si è scontrato lo scooter su cui viaggiavano il piccolo e il genitore. Sull'episodio la Procura ha aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato è di omicidio stradale; la salma del bimbo è stata sequestrata in vista dell'autopsia.

L'incidente risale al pomeriggio del 26 agosto. Erano circa le 16:30 quando, per motivi che restano da accertare, i due veicoli si sono scontrati all'incrocio con via Pavia. Il piccolo, a quanto si apprende, indossava il casco di sicurezza ed era seduto davanti al padre ma non si sarebbe dovuto trovare a bordo dello scooter: la normativa prevede infatti che l'età minima sia di 5 anni. Il bambino, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato sbalzato ad una ventina di metri di distanza dalla potenza dell'impatto. Il padre lo ha accompagnato al Pronto Soccorso, durante il tragitto i due sono stati intercettati da una pattuglia dell'unità San Lorenzo della Polizia Municipale che si stava dirigendo in via Pavia e che li ha scortati al Pronto Soccorso.

Il bambino è arrivato in condizioni disperate. Dopo aver fatto il possibile per cercare di tenerlo in vita, ieri mattina i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. L'incarico per l'autopsia sarà conferito a breve. Si attendono, inoltre, gli esiti dei test effettuati sia sul padre della vittima sia sulla donna alla guida dell'auto per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti o alcolici.