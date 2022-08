Incidente in scooter a Napoli, per bimbo di 4 anni dichiarata morte cerebrale Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 4 anni coinvolto in un incidente stradale venerdì al Vasto, nel centro di Napoli.

È stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 4 anni rimasto coinvolto in un incidente mentre era in scooter col padre due giorni fa nella zona della stazione centrale di Napoli, quartiere Vasto: il piccolo, sbalzato dal veicolo e scaraventato violentemente a terra, era arrivato in ospedale in condizioni disperate. Sull'accaduto è stata aperta una inchiesta, l'ipotesi di reato è di omicidio stradale; al vaglio la posizione del padre e quella del conducente dell'automobile.

Morte cerebrale per bimbo di 4 anni, incidente in scooter col padre

L'incidente intorno alle 16:30 di venerdì scorso, 26 agosto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Unità Territoriale San Lorenzo della Polizia Municipale, che si è occupata delle indagini. Secondo le prime ricostruzioni, tutt'ora al vaglio degli investigatori, il piccolo era in sella a uno scooter guidato dal padre quando, all'incrocio con via Pavia, il mezzo si è scontrato con un'automobile. Nell'impatto l'uomo ha perso il controllo e il piccolo è finito violentemente a terra. È stato soccorso da alcuni passanti e accompagnato con mezzi di fortuna al Pronto Soccorso, lungo il tragitto è stato intercettato da una pattuglia della Municipale che lo ha scortato fino all'ospedale.

La situazione era apparsa già estremamente delicata: nella caduta il bambino aveva riportato delle gravi lesioni alla testa, secondo alcuni testimoni era stato sbalzato a circa venti metri di distanza. Il piccolo è rimasto sotto stretta osservazione fino a stamattina, quando, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i medici del pediatrico Santobono hanno dichiarato la morte cerebrale. Nelle prossime ore si valuterà la possibilità di procedere con l'espianto degli organi.