Bimbo di 7 anni rischia di annegare in Costa d’Amalfi, ricoverato in Rianimazione

Immagine di repertorio

È stato ricoverato nell'ospedale Santobono di Napoli un bambino di 7 anni che ha rischiato di annegare in mare ad Erchie, nel comune di Maiori (Salerno); il piccolo, originario della provincia di Napoli, era in vacanza in Costiera Amalfitana con la famiglia. Soccorso e portato in salvo da uno dei bagnini in servizio in un lido, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione e affidato al 118, che l'ha accompagnato nel pediatrico napoletano.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 2 agosto. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avvertito un malore mentre si trovava in acqua; il bagnino lo ha visto mentre annaspava in evidente difficoltà e, senza perdere tempo, si è lanciato in acqua per soccorrerlo; pochi minuti dopo sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Cetara, una moto medica, la Polizia Locale di Maiori e il personale della Capitaneria di Porto.

Nonostante i tempestivi soccorsi e le manovre rianimative praticate già sul posto, le condizioni del piccolo sono apparse critiche; i medici hanno quindi chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata in via emergenziale all'interno della cava di Erchie. Il piccolo è stato quindi intubato e trasportato all'ospedale Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.