Bimbo di 4 anni cade in piscina e rischia di annegare: ricoverato al Santobono di Napoli Un bimbo di 4 anni è caduto in una piscina rischiando di annegare: salvato dai responsabili della struttura. Rianimato dal 118, è in ospedale al Santobono.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bambino di 4 anni è caduto in una piscina ed ha rischiato di affogare: fortunatamente, è stato immediatamente soccorso e nonostante avesse perso i sensi è stato rianimato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Si indaga ora per accertare l'esatta dinamica della vicenda, avvenuta all'interno di una struttura privata che ospita anche campi estivi e corsi di vario genere anche per i più piccoli in pieno centro ad Avellino.

Stando alle primissime ricostruzioni, il bambino sarebbe caduto accidentalmente nella piscina, forse inciampando o scivolando a bordo vasca. Sono stati poi gli stessi responsabili della struttura ad intervenire, recuperandolo prima che affogasse: quando è stato riportato sul bordo della piscina, il piccolo aveva già perso i sensi. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118: il personale medico-sanitario è quindi riuscito, attraverso le manovre di rianimazione, a farlo riprendere. Le sue condizioni sono state comunque tenute sotto osservazione: portato inizialmente all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il piccolo è stato quindi trasferito all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, a bordo di un'ambulanza con rianimatore, dove le sue condizioni sono tenute sotto controllo medico. Al momento, comunque, le sue condizioni non sono considerate gravi e il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Forze dell'ordine che stanno ora ascoltando i presenti nella struttura e i soccorritori per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.