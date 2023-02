Bimba di un anno rischia di morire a Napoli: volo d’urgenza dal Santobono a Genova La bimba è stata trasferita d’urgenza stanotte all’Ospedale Gaslini di Genova con un volo dell’Aeronautica Militare perché era in pericolo di vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bimba di un anno rischia di morire, trasportata d'urgenza di notte dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove era ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova con un volo dell'Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario si è concluso questa notte, come spiegato anche dall'Aeronautica con un tweet: la bimba era "in imminente pericolo di vita, trasportata da Napoli a Genova con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, la piccola é stata poi affidata alle cure dell’Ospedale Gaslini".

Immagine di repertorio

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Genova alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La bambina, seguita dall'equipe medica precedentemente prelevata dall’Ospedale Gaslini di Genova, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare, per decollare alle ore 4:00 dall’aeroporto di Napoli dove era ricoverata.

Dopo un’ora di volo, l’aereo militare ha raggiunto l’aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova dove la piccolina è stata trasferita in ambulanza per il successivo ricovero presso l’Ospedale "Giannina Gaslini” del capoluogo della regione ligure. Successivamente, il velivolo è poi tornato all'aeroporto di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.