video suggerito

Bimba di 8 anni morta a Marigliano: arrivano i carabinieri, disposta autopsia Una bimba di 8 anni è deceduta in Corso Umberto I, a Marigliano, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di 8 anni è morta nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile, a Marigliano, comune in provincia di Napoli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e l'ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni, l'ipotesi è che la piccola possa essere deceduta per morte naturale. Tuttavia, è stata informata la Procura della Repubblica di Nola ed è stato disposto l'esame autoptico, come da prassi, in considerazione della giovane età. Si tratta solo di ipotesi, è bene ribadire, in quanto ulteriori elementi sulle cause del decesso si potranno avere solo a seguito di eventuali ulteriori accertamenti clinici.

Bimba di 8 anni morta a Marigliano, indagano i carabinieri

L'allarme sarebbe scattato attorno alle ore 17,30 di ieri, quando sul posto sono arrivate varie auto dei carabinieri e l'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. L'episodio è avvenuto nei pressi del “Condominio Residenza al Centro”, in Corso Umberto I a Marigliano. Sono state avviate le indagini di rito. I Militari dell'Arma hanno acquisito le testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Sul posto anche il medico legale, che ha eseguito un primo esame esterno. L'ipotesi, al momento, come detto, sarebbe quella di morte naturale. Sul corpo, infatti, non sarebbero stati ritrovati segni di violenza.

La scomparsa prematura della bambina ha molto scosso la cittadinanza che si è stretta nel lutto e nel dolore della famiglia. La salma della bimba è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti. Solo dopo l'esame autoptico, la salma potrà essere liberata e restituita alla famiglia per i funerali.