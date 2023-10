Bimba di 11 anni morta dopo mal di testa al Santobono, disposta l’autopsia La bimba era stata dimessa dopo mal di testa, poi ricoverata nuovamente. La Direzione dell’ospedale pediatrico Santobono: “Vicinanza all’immenso dolore della famiglia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Disposto l'esame autoptico per la bimba di 11 anni morta all'Ospedale pediatrico Santobono la scorsa settimana dopo un forte mal di testa. Dagli ulteriori accertamenti, insomma, potrebbero emergere elementi utili a chiarire le cause della morte. Dopo la denuncia della famiglia, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto una inchiesta. Sono stati sequestrati da parte dell’Autorità Giudiziaria la documentazione clinica e della salma, attualmente custodita presso la Morgue del Santobono.

A fronte dell'incertezza diagnostica la direzione medica del Santobono aveva già richiesto immediatamente riscontro autoptico al servizio di anatomia patologica della Federico II. "La Direzione e tutti i Sanitari che hanno avuto in cura la piccola – scrive l'Ospedale Santobono – esprimono alla famiglia la massima vicinanza nell’immenso dolore". Il Santobono ha anche aggiunto che si "rimette integralmente alle determinazioni della magistratura".

La storia della bimba di 11 anni morta a Napoli

La piccola di anni 11, come ricostruito finora, era giunta all'osservazione del Pronto Soccorso del Santobono intorno alle ore 22,00 di domenica 22 ottobre scorso, lamentando una marcata cefalea. È stata visitata e le è stato somministrato un analgesico. Dopo alcune ore di osservazione la sintomatologia sembrava quasi del tutto rientrata e la bambina è stata dimessa.

Nella notte del 23 ottobre, però, la bambina si è ripresentata al pronto soccorso in stato soporoso e con vomito. I sanitari le hanno eseguito una TAC e, all'aggiungersi di una sintomatologia di tipo respiratorio, hanno optato per il ricovero nel Reparto di Terapia Intensiva. Una risonanza magnetica successivamente praticata ha evidenziato un edema cerebrale diffuso, per cui, un’ora dopo, la piccola è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico volto alla decompressione. Nonostante le cure mediche e chirurgiche prestate, le condizioni cliniche, però, purtroppo, sono andate sempre più peggiorando e la piccola è deceduta il 26 ottobre, alle ore 15,00.