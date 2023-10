Vomito e sonnolenza, bambina di 11 anni muore a Napoli: aperta un’inchiesta Una bambina di 11 anni è morta a Napoli al Santobono: accusava sintomi di vomito e mal di testa. Aperto un fascicolo, sequestrata la salma e la cartella clinica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Mistero a Napoli sulla morte di una bambina di 11 anni, arrivata con un forte mal di testa e vomito in ospedale e morta nel giro di pochi giorni: gli inquirenti vogliono vederci chiaro dopo la denuncia dei genitori. Nessuna ipotesi è ancora esclusa: sequestrata la cartella medica della piccola e la salma, che sarà sottoposta ad una autopsia nei prossimi giorni. La vicenda è iniziata lo scorso 22 ottobre, e si è conclusa il 26 ottobre, con il decesso della piccola, sul quale ora la magistratura è chiamata a fare chiarezza.

Come riportato da "il Mattino", la bimba è arrivata in pronto soccorso all'ospedale Santobono di Napoli domenica 22 ottobre, con un forte mal di testa e vomito. Dopo un primo miglioramento grazie ad un antinfiammatorio, la bimba è rientrata a casa con i genitori. Ma a distanza di 24 ore è stata riportata in ospedale questa volta in ambulanza, di nuovo alle prese con vomito e mal di testa. Ricoverata in rianimazione con problemi respiratori che erano nel frattempo sopraggiunti, è stata sottoposta ad una Tac che avrebbe svelato un edema cerebrale diffuso, per la quale è stato sottoposta ad un intervento neurochirurgico. Ma non c'è stato nulla da fare perché le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate, fino al decesso, registrato alle 15 del 26 ottobre. I genitori hanno così sporto denuncia, affidata all'avvocato Carlo Ercolino: è scattato così il sequestro di cartella clinica e della salma, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Nessuna ipotesi è al momento esclusa, e bisognerà fare chiarezza su tutti i vari passaggi che hanno portato alla tragedia.