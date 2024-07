video suggerito

Napoli, donna di 64 anni trovata morta in casa a Scampia: si indaga per omicidio A trovare il corpo della 64enne è stato il figlio. La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta per omicidio colposo: disposta l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di una donna di 64 anni è stato trovato nella sua abitazione in via Don Guanella, a Scampia, periferia settentrionale di Napoli: il ritrovamento del corpo risale allo scorso 9 luglio, ma la vicenda è stata resa nota soltanto nelle ultime ore. Da quanto si apprende, a trovare il cadavere della 64enne è stato il figlio, un giovane di 24 anni, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine ed è stato a lungo ascoltato; il padre, marito della vittima, un uomo di 57 anni, è invece attualmente detenuto per reati in materia di stupefacenti nel carcere di Secondigliano.

Disposta l'autopsia sul corpo della donna

La Procura di Napoli ha aperto una inchiesta sulla morte della 64enne: si ipotizza il reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. I magistrati partenopei hanno disposto l'autopsia sul corpo della donna, che dovrebbe chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause del decesso, che al momento sono ancora ignote.