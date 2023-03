Biglietti Napoli-Milan di Champions troppo cari: ultras annunciano lo sciopero del tifo Sciopero degli ultras del Napoli per protestare contro il caro-biglietti in vista del match di Champions League contro il Milan: “Mortificati tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli”.

Sciopero del tifo degli ultras del Napoli, per protestare contro il prezzo dei biglietti per il match tra Napoli e Milan di Champions League. Sciopero che si terrà domenica 2 aprile in occasione proprio di un Napoli-Milan, il primo dei tre incroci in 18 giorni tra le due squadra, stavolta di campionato. Prima del match, gli ultras si incontreranno nel piazzale antistante lo stadio, per poi entrare e mantenere il silenzio fino a dopo il match.

"Novanta euro per un settore popolare è stata la scelta della Società Sportiva Calcio Napoli, con in più l’ennesima presa in giro", si legge in un comunicato degli ultras partenopei, "ovvero l'equiparazione di prezzo tra l’anello superiore e quello inferiore, quest’ultimo, definito perfino dagli addetti ai lavori tribuna non vedenti per la scarsa visuale che si ha del campo da gioco".

Prezzi che non hanno frenato la vendita dei biglietti: sebbene le Curve partano da 90 euro, si prosegua con i distinti a 130, e si arrivi ai 220 della Tribuna Nisida e ai 340 euro della Tribuna Posillipo, si registrerà infatti il tutto esaurito. "Meno ultras e più famiglie allo stadio, ma quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche", proseguono ancora gli ultras, che ricordano "la mortificazione di tanti padri che hanno sacrificato mezzo stipendio per regalare un ricordo storico ai propri figli".

A questo, si unisce anche il divieto "di qualsiasi vessillo e simbolo di appartenenza alla squadra a causa di un capriccio di Questore, Sindaco ed ADL, spegnendo di fatto la passione ed il calore che avrebbero dovuto accompagnare il Napoli alla vittoria del campionato italiano", proseguono ancora gli ultras. Da qui la scelta di scioperare domenica sera, in occasione del match di campionato contro il Milan, pur incontrandosi all'esterno dello stadio per manifestare contro il caro biglietti.