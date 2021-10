Battipaglia, muore dopo un intervento all’anca in clinica: quattro medici indagati La Procura di Salerno ha aperto una inchiesta sulla morte di una donna di 73 anni, deceduta dopo essersi sottoposta a un intervento all’anca in una clinica di Battipaglia. Sono quatto i medici che sono finiti nel registro degli indagati dopo che sul corpo della vittima è stata eseguita l’autopsia.

Si vuole fare chiarezza sulla morte di una donna di 73 anni residente a Capaccio, nella provincia di Salerno, deceduta dopo essersi sottoposta a un intervento all'anca in una clinica di Battipaglia. La Procura di Salerno, dopo la denuncia dei famigliari, ha aperto una inchiesta: sono quattro i medici che sono stati iscritti nel registro degli indagati. Il decesso della 73enne si è verificato lo scorso 4 ottobre: la donna si era recata nella clinica di Battipaglia per sottoporsi a un intervento di installazione di una protesi all'anca; in seguito all'operazione chirurgica, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la 73enne è purtroppo deceduta.

I parenti della vittima vogliono che venga fatta luce sulla vicenda e, dopo la morte dell'anziana, hanno sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine: come da prassi, la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto una inchiesta. La salma è stata sequestrata e portata all'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per l'autopsia, che è stata eseguita lo scorso 7 ottobre. Le indagini della Procura salernitana e delle forze dell'ordine per fare luce sulla morte della 73enne proseguono e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.

