Bartolo Longo santo il 19 ottobre. Attesa per Papa Leone XIV a Pompei Il 19 ottobre 2025 il beato Bartolo Longo sarà Santo: lo ha annunciato la Santa Sede. E in città tutti si aspettano una possibile visita anche di Papa Leone XIV.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Beato Bartolo Longo sarà santo il prossimo 19 ottobre: lo ha annunciato la Santa Sede, nel suo bollettino odierno nel quale ha comunicato la canonizzazione di diversi Beati. E a Pompei c'è attesa per il possibile arrivo di Papa Leone XIV: dieci anni fa l'ultima visita papale, con Papa Francesco che visitò il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, al quale, come Papa Leone XIV, era legatissimo. Gli ultimi quattro papi (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e l'attuale Leone XIV) sono molto legati al culto mariano.

Bartolo Longo, il fondatore del Santuario

Nato a Latiano, in provincia di Brindisi, il 10 febbraio del 1841 e morto a Pompei, in provincia di Napoli, il 5 ottobre 1926, fu il fondatore del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. Il processo di beatificazione iniziò subito dopo la sua morte nel 1926, ma subì diversi rallentamenti fino agli anni Cinquanta. Fu Papa Giovanni Paolo II a conferirgli il titolo di Beato, il 26 ottobre del 1980, proseguendo così il processo che lo porterà, il prossimo 19 ottobre, alla santificazione. Le sue spoglie riposano, insieme a quelle della contessa De Fusco sua compagna in vita, nella cripta sottostante la Basilica stessa.

Il bollettino della Santa Sede

Questo il bollettino ufficiale pubblicato dalla Santa Sede:

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice comunica che questa mattina, alle ore 9, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha presieduto la celebrazione dell’Ora Terza e il Concistoro Ordinario Pubblico per la Canonizzazione dei Beati:

Ignazio Choukrallah Maloyan, Arcivescovo armeno cattolico di Mardin, martire;

Peter To Rot, laico e catechista, martire;

Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona;

Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù;

Maria Troncatti, religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice;

José Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico;

Pier Giorgio Frassati, fedele laico del Terz’Ordine di San Domenico;

Bartolo Longo, fedele laico.

Nel corso del Concistoro, il Papa ha decretato che il Beato Pier Giorgio Frassati, insieme al Beato Carlo Acutis, siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 7 settembre 2025, mentre i Beati Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros e Bartolo Longo siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 19 ottobre 2025.