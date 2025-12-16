napoli
Banda specializzata in truffe agli anziani: la base a Napoli, 21 arresti all’alba in tutta Italia

Vasta operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale: sgominata una banda dedita alle truffe in danno agli anziani che aveva base a Napoli.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Una vasta operazione è scattata alle prime luci di oggi, martedì 16 dicembre: i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno fatto scattare un blitz volto a sgominare una associazione criminale, con base a Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno agli anziani. Nella fattispecie, secondo le prime, sommarie informazioni trapelate fino ad ora, i militari dell'Arma stanno eseguendo 21 misure cautelari in tutta Italia, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

napoli
