Banda del buco in una banca a Giugliano: pistole contro i dipendenti, bottino da 100mila euro Tre malviventi armati hanno fatto irruzione in una filiale della Banca Popolare di Novara e hanno rubato 100mila euro con i quali i dipendenti stavano caricando lo sportello bancomat.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora una banda del buco in azione, questa volta a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: tre malviventi armati hanno fatto irruzione in una banca, fuggendo via con un bottino da 100mila euro. La rapina è andata in scena nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio: intorno alle ore 15.30, nella filiale della Banca Popolare di Novara che sorge in corso Campano, nel centro di Giugliano, tre malviventi armati hanno fatto irruzione, servendosi di un buco aperto nel pavimento dell'istituto di credito.

Rubati i soldi destinati allo sportello bancomat

Quando i tre malviventi hanno fatto irruzione, vista l'ora, nella banca non c'erano clienti, ma soltanto i dipendenti. I tre rapinatori hanno puntato la pistola contro gli impiegati, in particolar modo contro l'uomo che, in quel momento, stava immettendo denaro contante nello sportello automatico del bancomat: proprio con quel denaro, dopo aver costretto il dipendente a consegnarglielo, i tre malviventi sono scappati, utilizzando lo stesso buco nel pavimento dal quale erano entrati.

Quando i rapinatori sono fuggiti, i dipendenti dell'istituto di credito hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per identificare i malviventi: i poliziotti hanno raccolto le testimonianza dei dipendenti della banca e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne all'istituto di credito.