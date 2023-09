Paolo Menditto ucciso a coltellate ad Aversa, fermato un uomo Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Paolo Menditto, il 55enne trovato morto nella sua casa ad Aversa con diverse ferite di arma da taglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

C'è un fermo per l'omicidio di Paolo Menditto, il 55enne di Aversa trovato morto nel suo appartamento di via Filippo Saporito nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 settembre.

Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di Aversa hanno fermato un uomo che sarebbe sospettato dell'omicidio: l'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, competente per il territorio aversano.

Il ritrovamento del corpo era avvenuto nella mattina di ieri: i parenti non riuscivano infatti a mettersi in contatto con l'uomo, chiamando così il 115 e chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartamento. Arrivati sul posto assieme alle forze dell'ordine, i caschi gialli hanno sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento dell'uomo in via Filippo Saporito ed hanno trovato il 55enne privo di vita, riverso sul pavimento in una pozza di sangue. Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che sia stato colpito almeno 20 volte con un'arma da taglio, probabilmente un coltello, nella parte superiore del corpo ed in particolare al torace. Non è stata ancora recuperata l'arma del delitto. Al momento nessuna ipotesi riguardo l'omicidio è stata scartata dalle forze dell'ordine, che mantengono il massimo riserbo nelle indagini. Nelle prossime ore, dopo il fermo di un uomo avvenuto questa mattina, potrebbe esserci una svolta nelle indagini. La salma della vittima, intanto, è stata portata all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove nei prossimi giorni si terrà l'autopsia che dovrà stabilire cause e orario della morte dell'uomo.