Aversa, 55enne trovato morto in casa in una pozza di sangue: ipotesi omicidio, indaga la polizia La scoperta del cadavere è avvenuta questa mattina, giovedì 28 settembre, in via Saporito: sono stati i vigili del fuoco a trovare il cadavere del 55enne, che presenta ferite da arma da taglio.

A cura di Valerio Papadia

Macabro ritrovamento questa mattina, giovedì 28 settembre, in un'abitazione in via Saporito ad Aversa, nella provincia di Caserta: il cadavere di un uomo di 55 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Sono stati i vigili del fuoco – allertati dai parenti, che non riuscivano a mettersi in contatto con il 55enne – a rinvenire il cadavere dell'uomo: i pompieri hanno sfondato la porta dell'appartamento e hanno trovato il corpo riverso sul pavimento, in una pozza del suo stesso sangue.

Sul cadavere trovate ferite da arma da taglio

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Aversa della Polizia di Stato, insieme a quelli della Squadra Mobile della Questura di Caserta e ai poliziotti della Scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: da quanto si apprende, il cadavere del 55enne presentava numerose ferite compatibili con un'arma da taglio. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio, ma gli inquirenti non escludono, al momento, nessuna pista.