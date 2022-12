Auto si ribalta in un campo, ma quando arrivano i soccorsi all’interno non c’è nessuno L’incidente questa mattina a Cervinara, nella provincia di Avellino: quando i pompieri sono arrivati sul posto, all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno.

A cura di Valerio Papadia

Un incidente stradale singolare, non tanto per le modalità quanto per l'epilogo, quello che è avvenuto questa mattina a Cervinara, nella provincia di Avellino. Intorno alle ore 6.20 di oggi, sabato 31 dicembre, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, unitamente a una squadra del distaccamento di Bonea dei vigili del fuoco di Benevento, sono intervenuti in via Cardito, dove era stato segnalato un incidente stradale.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo: la vettura, dopo aver sbandato, è finito in un campo ai margini della strada e si è ribaltata. Grande è stata la sorpresa dei vigili del fuoco quando, giunti sul posto, all'interno dell'abitacolo non vi hanno trovato nessuno: l'occupante, o gli occupanti della vettura, devono essere fuggiti prima dell'arrivo dei soccorsi. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a rimuoverlo dal bordo della strada.

