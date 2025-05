Auto investe due ragazze davanti allo Chalet Ciro di Mergellina: incidente stradale a Napoli

Auto travolge due ragazze davanti allo Chalet Ciro a Mergellina. L'incidente stradale è avvenuto questa notte, attorno all'1,30, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, del Cot Avvocata, coordinati dalla Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe investito le due giovani che stavano attraversando la strada. Una delle due ragazze è rimasta ferita. Trasportata al Pronto Soccorso ospedaliero, ha ricevuto un referto con una prognosi di 10 giorni per la guarigione. Refertata anche l'altra ragazza. le due giovani, ad ogni modo, a quanto si apprende, non sarebbero rimaste ferite gravemente. Solo un grande spavento.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. A lanciare l'allarme anche l'Avvocato Carlo Grezio, di Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro":

Ore 1.30 , sotto casa mia un incidente. Due ragazze investite da un veicolo che procedeva a forte velocità. Qualcuno urlava contro il conducente del veicolo che ha causato l'incidente:" T' si mis' a correre…ma si nun saje purtà ‘a macchina statt' a casaaa!! ".Io proprio qualche giorno fa avevo scritto che prima o poi sarebbe successo ciò che ora è accaduto. Basterebbero 4/5 strisce pedonali rialzate, ma evidentemente la salute e la vita dei cittadini non valgono quanto la spesa che occorre per realizzarle. Poi leggiamo sui giornali che per la festa della mozzarella o della caciotta paesana vengono stanziati 200.000,00 euro come se fossero noccioline. C'è qualcosa di patologico in chi ci amministra! Le due ragazze sono state portate al Cardarelli.