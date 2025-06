video suggerito

Auto in fiamme nel valico di Chiunzi: salve due turiste, strada bloccata tra Cesarano e Ravello Incidente sulla Provinciale 2, in Costiera Amalfitana: un'automobile a noleggio ha preso fuoco tra Ravello e Cesarano, le due donne a bordo sono illese.

A cura di Nico Falco

L'automobile avrebbe preso fuoco all'improvviso, mentre stavano percorrendo il Valico di Chiunzi, e le fiamme avrebbero rapidamente invaso anche l'abitacolo. Ricostruzione ancora in corso, per l'incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, tra Cesarano e Ravello, nel Salernitano. Le due turiste a bordo, spagnole, sono illese: si sono accorte in tempo dell'incendio e sono riuscite ad uscire dalla vettura.

Le due donne, in questi giorni in vacanza in Italia, avevano noleggiato la vettura per spostarsi in Costiera Amalfitana. Il rogo sarebbe partito all'improvviso, mentre stavano percorrendo la Strada Provinciale 2. Le fiamme sarebbero partite dal vano motore e in pochi istanti si sarebbero diffuse anche all'interno dell'abitacolo. Le turiste hanno avuto la prontezza di riflessi di fermare l'automobile e di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, carabinieri e la Protezione Civile.

I motivi dell'incidente restano per il momento al vaglio. Per la dinamica, così come è stata raccontata dalle due turiste, è verosimile che si sia trattato di un guasto meccanico nell'area del motore. Inevitabili i disagi alla circolazione: per i soccorsi e la messa in sicurezza è stato necessario bloccare temporaneamente la strada e, anche quando l'incendio era ormai domato, il traffico ha subìto pesanti rallentamenti.