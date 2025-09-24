Attacchi alla Global Flotilla, Napoli in piazza: “Se la bloccano, blocchiamo la città”

I manifestanti in strada a Napoli. Foto / Peppe Pace, Fanpage.it

A Napoli si riscende in piazza a sostegno della Global Sumud Flotilla: dopo gli attacchi di questa notte contro una delle imbarcazioni, gli attivisti si sono dati appuntamento al Largo Berlinguer per poi manifestare in direzione del Lungomare. "Se ci bloccano la flotta, noi blocchiamo la città. Gaza resiste": con questo slogan, un centinaio di manifestanti ha iniziato la marcia lungo via Toledo.

Presenti oltre alle bandiere della Palestina, anche quelle di diversi centri sociali e movimenti della galassia antagonista partenopea: Carc, Kais, Je so pazzo ex Opg, Udap, Collettivo Autorganizzato Universitario, Potere al Popolo, Napoli Intifa, Unione degli Studenti, Partito Comunista Rivoluzionario, Movimento migranti e rifugiati Napoli. Alla manifestazione hanno aderito anche delegazioni della Cgil e dell'Usb.

"Stanotte 11 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state attaccate con e danneggiate da droni", si legge in una nota degli organizzatori, che parla di "una chiarissima intimidazione che rispediamo al mittente. Dopo le manifestazioni oceaniche che hanno invaso tutta Italia nel giorno dello sciopero generale torniamo in piazza a farci sentire. Siamo l’equipaggio di terra: dimostriamolo".