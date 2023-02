Assistenza a rischio per 150 bimbi disabili ad Afragola, contenzioso tra il centro e l’Asl Assistenza a rischio per 150 disabili nel Napoletano: il centro è a corto di fondi ed ha un contezioso con l’Asl Napoli Nord per il pagamento delle prestazioni.

A cura di Nico Falco

Circa 150 bambini disabili, seguiti presso il centro Aias di Afragola, in provincia di Napoli, potrebbero presto ritrovarsi senza terapia: la struttura non ha i fondi necessari per garantire il prosieguo delle prestazioni ed ha un contenzioso aperto con l'Asl Napoli Nord perché l'azienda se ne faccia carico. A rendere nota la vicenda è l'associazione "La Battaglia di Andrea", che si batte da anni per i diritti dei disabili.

Nel cartello affisso nella sede dell'Aias si legge che, a seguito di una sentenza, il centro è stato condannato "ad assorbire i costi delle prestazioni erogate". Ma la struttura, prosegue l'avviso, non avrebbe "la forza economica per garantire ulteriormente il prosieguo delle prestazioni ad almeno 150 utenti", tenendo conto dei costi di gestione, aumentati, e di quelli per il salario ai dipendenti. Il centro avrebbe quindi chiesto la ricollocazione degli utenti in altre strutture, ma non avrebbe ancora ottenuto risposta dall'Asl. L'Aias, conclude l'avviso, sta studiando soluzioni alternative come il rimborso indiretto (in questo caso gli utenti dovrebbero anticipare la spesa per poi venire rimborsati dall'Asl).

"In questo centro ci sono tantissimi bambini che ogni giorno hanno bisogno delle loro terapie per non regredire e notizie del genere sono una doccia fredda per tutti – spiega Asia Maraucci, presidente di La Battaglia di Andrea – essere dimessi dall'Aias significa rimetterci in lista di attesa presso altri centri e non sapere nemmeno se e quali ci accetteranno. Inoltre cambiare i terapisti così improvvisamente espone i bambini a un gravissimo rischio di regressione".

